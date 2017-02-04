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سانت كاترين تستقبل 1090 سائحا خلال 24 ساعة
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 1090 سائحا خلال 24 ساعة

السبت، 4 فبراير 2017 11:15 ص
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1090 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 40 أجنبيا و1050 مصريا.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، فى تصريح له اليوم السبت، إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين، الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، وزيارة جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.

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