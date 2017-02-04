بالصور.. تظاهرات في أستراليا احتجاجًا على حظر أمريكا دخول اللاجئين

تظاهر الآلاف في أنحاء أستراليا، اليوم السبت، احتجاجًا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول اللاجئين والمسافرين من 7 دول مؤقتًا لبلاده، وطالبوا أستراليا بإغلاق مراكز احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها.

ووفقًا لموقع إمارات 24، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأستراليا، بعد أن وردت تفاصيل عن محادثة هاتفية اتسمت بالحدة بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول، ووصف ترامب اتفاقًا بين البلدين بشأن إعادة توطين اللاجئين بأنه “غبي”.

واحتشد نحو ألف شخص في سيدني احتجاجًا على أمر ترامب التنفيذي بشأن الهجرة ولمطالبة أستراليا بإغلاق مراكز التعامل مع طالبي اللجوء خارج أراضيها في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي، وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة.

ونظمت احتجاجات مشابهة في كانبيرا ونيوكاسل وهوبرت، فيما شارك المئات في مسيرة مناهضة لترامب في ملبورن أمس الجمعة.

ومن المفترض بموجب الاتفاق أن تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 1250 طالب لجوء يعيشون في مراكز إيواء في مانوس وناورو. وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

وقال ترامب على مضض: إنه يعتزم الالتزام بالاتفاق لكن مصدرًا قال أمس الجمعة، إن موظفي الهجرة الأمريكيين أجلوا مقابلات مع طالبي لجوء في ناورو.

وفي سيدني حمل المتظاهرون لافتات تقول: “تعذيب اللاجئين.. عار على أستراليا” و”لا جدران.. لا مخيمات.. لا حظر”.

وقال متظاهر يدعى بيفيرلي فاين (62 عامًا): “يجب ألا تحاول أستراليا التخلص ممن تعتبرهم الحكومة مشكلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الحل لدينا هنا”.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي، تم تعليق برنامج اللاجئين الأمريكي لمدة 120 يومًا ووقف زيارات القادمين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يومًا.

وأصدر قاض اتحادي أمريكي أمس الجمعة، أمرًا يشمل عموم البلاد يمنع تنفيذ قرار ترامب غير أن الإدارة الأمريكية يمكنها الطعن.