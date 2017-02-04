تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بشأن مدى الاعتداد بالشهادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة المصرية للعمالة الوافدة إلى المملكة، وهل يتم الكشف الطبي في المملكة على العامل المصري الوافد أم لا .

وقام المستشار العمالي حسام طلبة، والملحق العمالي محمد بيبرس بالسفارة المصرية بالرياض بالتواصل مع بعض المسئولين بوزارتي العمل والصحة بالممكلة، وأفادا بأنه بالنسبة للعامل الوافد إلى السعودية، فقبل أن يتم استصدار إقامه له يتم إجراء كشف طبي عليه لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس C أم لا.

وأشارا إلى أن هذا الكشف يتم في المستوصفات والمستشفيات الخاصة المكلفة من وزارة الصحة، وهذه المستوصفات منتشرة في جميع ربوع المملكة، أما المرافقون يجرون ذات الكشوف الطبية، بالإضافة إلى المستقدمين طالما ستستخرج إقامه لهم.

وبالنسبة للذين يأتون كزيارة قصيرة، فلا يتم الكشف الطبي عليهم بالمملكة، ولكن إذا تبين - لا قدر الله - أن العامل مصاب بالفيروس يلغى العقد ويتم ترحيله فوراً،فضلا عن أن بعض المستقدمين والمرافقين يكتبون إقراراً على أنفسهم بأنهم لن يعملوا في أية جهة، وبالتالي لا يتم إجراء الكشف الطبي عليهم.