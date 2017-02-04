أشعل الهضبة عمرو دياب أولى حفلاته في دار أوبرا دبي، وشاركت الصفحة الرسمية للهضبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عدة صور من فعاليات الحفل، والذي اتسم بالجماهيرية.

واستطاع الهضبة أن يلهب مشاعر الجمهور بمجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، التي تتسم بالرومانسية والإحساس، منها أغاني ألبومه الأخير “أحلى وأحلى” الذي طرحه العام الماضي.

على جانب آخر يحيي الهضبة عمرو دياب حفل ليلة عيد الحب 14 فبراير بأحد فنادق القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ومن المتوقع أن يتزامن الحفل مع إصدار كليب أغنيته “معاك قلبى” من إخراج هادى الباجورى.