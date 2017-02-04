نعى نادي سموحة ومجلس إدارته برئاسة المهندس محمد فرج عامر في بيان رسمي عبر صفحته على “الفيس بوك” نجمة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي شدوى محمد والتي كانت أحد ضحايا حادث الأوتوبيس في نويبع.

وكان الحزن سيطر على أجواء النادي مساء الجمعة بعد تأكد خبر وفاة نجمة فريق الكرة الطائرة وقرر مجلس الإدارة إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بالنادي.