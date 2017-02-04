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نادي سموحة ينعى نجمة "الطائرة" ضحية أتوبيس حادث نويبع
شدوى محمد

نادي سموحة ينعى نجمة "الطائرة" ضحية أتوبيس حادث نويبع

السبت، 4 فبراير 2017 11:06 ص
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نعى نادي سموحة ومجلس إدارته برئاسة المهندس محمد فرج عامر في بيان رسمي عبر صفحته على “الفيس بوك” نجمة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي شدوى محمد والتي كانت أحد ضحايا حادث الأوتوبيس في نويبع.
وكان الحزن سيطر على أجواء النادي مساء الجمعة بعد تأكد خبر وفاة نجمة فريق الكرة الطائرة وقرر مجلس الإدارة إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بالنادي.

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