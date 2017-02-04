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أحمد الفيشاوي: أنا من جمهور محمد رمضان.. وعمري ما كنت "نجم شباك"
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي: أنا من جمهور محمد رمضان.. وعمري ما كنت "نجم شباك"

السبت، 4 فبراير 2017 11:01 ص

قال الفنان أحمد الفيشاوي إنه من جمهور الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أن “رمضان فنان قوي وموهوب وأحبه من كل قلبي، ولي شرف منافسته في موسم نصف العام من خلال فيلمي القرد بيتكلم”.

وذكر “الفيشاوي”، خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة “سي بي سي”، أن “رمضان” له كاريزما خاصة، وله جمهور كبير جدًا، مشيراً لتوقعه أن يحصل فيلم “آخر ديك في مصر” لرمضان على أعلى الإيرادات بينما فيلمه “القرد بيتكلم” حقق أعلى الإيرادات وأكثر من فيلم “رمضان”.

وقال “الفيشاوي”: “عمري ما كنت نجم شباك ولكن أن يحقق فيلمي أعلى إيرادات ويجيب فلوس أكتر من فيلم فنان مثل محمد رمضان ده شرف ومنافسة وأعتقد أنه مؤمن بده”.



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