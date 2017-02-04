نائب رئيس وزراء السويد تسخر من ترامبالسبت، 4 فبراير 2017 11:06 ص
نشرت نائب رئيس الوزراء السويدي إيزابيلا لوفين، صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تسخر فيها من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ولاحظ الكثيرون من المواطنين في البلد الاسكندنافية التشابه بين صورة لوفين والصورة التي كان يوقع فيها ترامب على سلسلة من الأمور التنفيذية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وظهر الفرق بين الصورتين في أن الفريق المصاحب لترامب كان جميعه من الرجال بينما كانت تحيط مجموعة من السيدات إحداهن “حامل” بنائبة رئيس الوزراء السويدي، وبعد أن تم نشرها على “فيس بوك”، هنأ العديد لوفين بسخريتها من ترامب.
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