وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة الدعوة إلى رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، الأمير تركى بن خالد، لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 10 فبراير من الشهر الحالى، والمقرر إقامتها بالإمارات.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة الدورى للموسم المنقضى 2015 / 2016، بينما حصد الزمالك لقب كأس مصر. كما وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى سعيد بن جمعان الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور المباراة.