 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 10:16 صباحاً
روابط سريعة
اتحاد الكرة يدعو رئيس الاتحاد العربى لحضور مباراة السوبر
هاني أبو ريدة

اتحاد الكرة يدعو رئيس الاتحاد العربى لحضور مباراة السوبر

السبت، 4 فبراير 2017 11:00 ص
متابعات

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة الدعوة إلى رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، الأمير تركى بن خالد، لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 10 فبراير من الشهر الحالى، والمقرر إقامتها بالإمارات.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة الدورى للموسم المنقضى 2015 / 2016، بينما حصد الزمالك لقب كأس مصر. كما وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى سعيد بن جمعان الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور المباراة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3