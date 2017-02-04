أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، عدم إضافة بلاد جديدة إلى قائمة حظر المواطنين من دخول الولايات المتحدة في هذا الوقت.

وقالت الوزارة إنها ألغت عشرات الآلاف من التأشيرات تحت قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وترددت أنباء أنه سيتم إضافة باكستان إلى قائمة الدول التي تم حظرها من دخول البلاد لمدة 90 يومًا.

وكان ترامب أصدر قرارًا تنفيذيًا، يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، وتعليق دخول الزائرين القادمين من 7 دول، ذات أغلبية مسلمة، لثلاثة أشهر، وهذه الدول هي إيران، والعراق، واليمن، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا.