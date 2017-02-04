كشف المطرب، هشام عباس، أسباب خوضه تجربة تقديم البرامج التلفزيونية مع الفنانة فيفي عبدة، قائلًا إنه لم يكن أن يفكر في تقديم أي برامج، وإن أول برنامج كان يحلم بتقديمه هو عن حياته وتجربته مع الغناء.

وأضاف “عباس”، في حواره لبرنامج “كل يوم جمعة”، مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “أون إي”، أن القائمين على فكرة البرنامج قدّموا له بطريقة مشوقة، موضحًا: “قالولي تخيل نفسك قاعد مع فيفي عبدة، وده عمري ما كنت أتخيله، وأني أمثل طبقة الإية كلاس، وفيفي هتمثل شخصية السي كلاس، وأنه هيطلع مننا مواقف كوميدية، وحوار له شكل معين، وأنا تحمست”.

وعن أسباب انسحابه من البرنامج، أرجع الأسباب قائلًا: “علاقتي أنا وفوفا زي ماهي ولكن متصحبناش على بعض في البرنامج، وهي بتحب دائمًا تكون الأسطى، والباقي حولها صبية، وأنا مش حابب أكون صبي عندها، وحتى كنت بقولها أديني فرصة أتكلم يا فوفا، وفيفي ست كوميدية، وفظيعة، وجميلة”، مضيفًا: “فيفي مكنتش قادرة تخلي الموضوع يكمل، وأنها تدي مساحة ليه أو للضيف حتى”.