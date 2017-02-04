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"الكهرباء" تطالب المواطنين بـ"ترشيد الاستهلاك"
وزير الكهرباء محمد شاكر

"الكهرباء" تطالب المواطنين بـ"ترشيد الاستهلاك"

السبت، 4 فبراير 2017 11:07 ص
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها لم تخفف الأحمال، الجمعة، بسبب انتظام توريد الوقود لمحطات التوليد، مطالبة المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك .

وأشارت الوزارة، في نشرتها اليومية، إلى أن أقصى معدل متوقع للاستهلاك، السبت، يبلغ 23 ألفا و700 ميجاوات، لافتة إلى استمرار بيع لمبات الليد عبر منافذ الشركات التابعة للوزارة، مما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، حيث يحق لكل مشترك الحصول على 20 لمبة بالتقسيط على 36 شهرًا.

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