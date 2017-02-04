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هيئة كبار العلماء تحسم الجدل فى مسألة الطلاق الشفوي .. غدا
شيخ الازهر احمد الطيب

هيئة كبار العلماء تحسم الجدل فى مسألة الطلاق الشفوي .. غدا

السبت، 4 فبراير 2017 10:58 ص
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تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اجتماعا صباح غد الأحد، لمناقشة قضية الطلاق الشفوى والوقوف على آخر المستجدات فى أمره وآراء العلماء فيه.

وكان مجمع البحوث الإسلامية، قد أوصى فى اجتماعاته لمناقشة الطلاق الشفوى، بضرورة الإشهاد على حالات الطلاق حماية للأسرة والزوجة والأولاد، وقرر رفع رأيه إلى هيئة كبار العلماء للبت فى التوصية، وهو ما سيتم فى اجتماع اللجنة غدا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب شيخ الأزهر بضرورة مناقشة مسألة الطلاق الشفوى لوضع حد لها لما من هذه القضية من ضرورة اليوم بسبب تزايد حالات الطلاق وتشريد الأسر والأطفال.

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