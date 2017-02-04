قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط بمدينة توشكى الجديدة، بمساحات حوالى 143 م2، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمامين ومطبخ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنسيق الموقع بالمشروع، كما يجرى الانتهاء من تشطيب 612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وتتكون الوحدة من 3 غرف وسفرة ومعيشة وحمام ومطبخ.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية بمساحة 581.7م2، ويتكون من 3 أدوار (أرضى + 2 متكرر) وتحتوى على عيادات خارجية، ومعمل، وعيادات الأسرة، وعيادات أطفال، وغيرها، كما يجرى الانتهاء من إنشاء مسجد بمساحة 992.8م2، سعة 500 مصلٍ ويحتوى على مصلى سيدات وقاعة مناسبات، إضافة إلى مدرسة (22 فصلاً) تعليم أساسى شاملة حضانة بمساحة 2656.3م2، ومول تجارى على أعلى مستوى.

وتابع يشمل جميع الاستخدامات بمساحة 10586.2م، ويتكون من 3 أدوار (أرضى + 2 متكرر) ويحتوى على (محال، بنوك، مطاعم، كافتريات)، ويجرى تنفيذ مبنى الشرطة والمطافى بمساحة 1.33 فدان ويتكون قسم الشرطة من دور أرضى وأول وعنبر للجنود ومبنى السجن ومبنى المطافى، ونادٍ اجتماعي بمساحة 4.96 فدان، ويتكون من دور أرضى به قاعة متعددة الأغراض وصالات للألعاب ومبنى خدمة الملاعب، وملاعب وصالونات العائلات، وحمام سباحة.

وأشاروزير الإسكان إلى أنه يتم إنشاء شبكة طرق فرعية ورئيسية ضمن المرحلة العاجلة تشمل أعمال (الفرمة، الأساس، الرصف، البردورات والأرصفة) .