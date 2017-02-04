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أحمد فهمي يرقص بتيشيرت منتخب مصر في "أراب أيدول"
أحمد فهمي

أحمد فهمي يرقص بتيشيرت منتخب مصر في "أراب أيدول"

السبت، 4 فبراير 2017 10:54 ص

ارتدى مقدم برنامج أراب أيدول، أحمد فهمي، تيشيرت المنتخب المصري لكرة القدم، ودخل في وصلة رقص في حلقة أمس الجمعة من البرنامج المذاع على فضائية mbc مصر.

وتفاعل الجمهور ولجنة التحكيم الرباعية حسن الشافعي ونانسي عجرم وأحلام ووائل كفوري، مع فهمي وتمنوا للمنتخب الفوز بالبطولة الأفريفية في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريفية على حساب منتخب بوركينا فاسو برحلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة المقامة في الجابون.

وبعد سهرتين مليئتين بأجمل الأغاني مع النجمة المصريّة أنغام التي حلّت ضيفة على سهرة النتائج ليلة السبت الماضي، ومع أصوات 9 من المشتركين، حانت لحظة النتيجة التي أنهت مشوار اثنين من المواهب في البرنامج هما وليد بشارة وكوثر برّاني.

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