ضبط 31 طنا و745 كيلو لحوم ومقطعات دواجن فاسدة بالجيزةالسبت، 4 فبراير 2017 10:52 ص
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من ضبط حوالي 31 ألفا و745 كيلوجراما من لحوم ودواجن وهياكل فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل عدة مناطق مختلفة بالمحافظة، خلال 5 أيام فقط.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها أنه تم ضبط 30 ألف كيلو من الدواجن والهياكل الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 965 كجم من مقطعات لحوم والكبدة الفاسدة والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و780 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وختم مقلد لختم اللحوم لإيهام المستهلكين بأن اللحوم مذبوحات المجازر.
وأوضح البيان أن الحملة تمكنت أيضًا من ضبط شخصين يقومان بسلخ حمار، تمهيدًا لبيع لحومه، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على كافة المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وعرض الأمر على النيابة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.
وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرًا إلى أن الحملات تشمل أيضًا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلًا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.
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