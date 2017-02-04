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الليلة في "الليجا" برشلونة يصطدم بأتلتيك بيلباو
مباراة برشلونة - ليونيل ميسي

الليلة في "الليجا" برشلونة يصطدم بأتلتيك بيلباو

السبت، 4 فبراير 2017 10:51 ص
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يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق أتليتك بلباو اليوم السبت في المباراة المقرر لها ان تقام علي ملعب “الكامب نو” في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإسباني”الليجا”.

ويسعي الفريق الكتالوني بقياده مديره الفني الإسباني لويس انريكي الي الفوز بتلك المباراة الصعبة واستغلال عاملي الارض والجمهور وذلك من أجل تقليص الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري.

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