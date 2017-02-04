وزير البترول يلتقي برئيس مجموعة بتروناس العالميةالسبت، 4 فبراير 2017 10:43 ص
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وان ذو الكفل رئيس مجموعة بتروناس العالمية والوفد المرافق له، والذى ضم محمد أنور طيب الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس للاستكشاف وأبو قطرى بن عبد الجليل رئيس بتروناس مصر، بحضور المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وتم خلال اللقاء مناقشة خطة العمل للإعداد لتنفيذ أعمال تنمية المرحلة التاسعة (ب) فى منطقة امتياز شل وبتروناس بالبحر المتوسط، والتى تتضمن حفر 8 آبار لتسهيلات منطقة غرب الدلتا فى المياه العميقة والتى تقدر استثماراتها حوالى 950 مليون دولار بمعدل إنتاج 387 مليون قدم مكعب غاز يومياً .
وأكد الملا أن المباحثات المشتركة شملت استعراض الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز والاحتمالات الجيدة لمنطقة البحر المتوسط الذاخرة بالغاز الطبيعى خاصة فى ضوء ما تحقق مؤخراً من اكتشافات ضخمة والتى تمثل عاملاً جاذباً للشركات العالمية للعمل بتلك المنطقة.
وأضاف أنه تم استعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الإصلاح الحكومى للتنمية المستدامة والذى يتم تنفيذه حالياً من خلال تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة وإنشاء جهاز رئيس مجموعة بتروناس العالميةتنظيمى لسوق الغاز فى مصر من خلال قانون الغاز الذى يتم مناقشته حالياً فى البرلمان ، مشيرا إلى التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب وأنه يتم حالياً دراسة آلية سداد هذه المستحقات والعمل على عدم تراكمها مرة أخرى .
واستعرض رئيس مجموعة بتروناس العالمية أنشطة الشركة على المستوى العالمى، مشيراً إلى أنها تعزز تواجدها فى أنشطة الغاز المسال لتصبح لاعباً عالمياً رائداً فى أسواق الشرق الأوسط بصفة خاصة، لافتا إلى المشروع الضخم لإسالة الغاز الذى تم الانتهاء منه مؤخراً فى ماليزيا وحالياً فى مراحل التشغيل وبلغت استثماراته 8ر1 مليار دولار .
وفى نهاية الاجتماع، تم توجيه الدعوة للمهندس طارق الملا للمشاركة فى المؤتمر الدولى للبترول والغاز الذى سيعقد فى العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 7-9 مايو القادم.
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