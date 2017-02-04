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مصرع 7 أشخاص إثر غرق قارب شرقي أندونيسيا
غرق باخرة غرق قارب غرق مركب

مصرع 7 أشخاص إثر غرق قارب شرقي أندونيسيا

السبت، 4 فبراير 2017 10:50 ص
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة سولاويسى الجنوبية، الواقعة شرقى أندونيسيا، اليوم السبت، عن مصرع 7 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة سواحل المقاطعة، وذلك حسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال رئيس هيئة الكوارث فى المقاطعة، أتش علمسياه، لوكالة شينخوا الصينية، إن القارب انقلب فى مياه تانيكى، بمضيق ماكاسار فى منطقة تاكالار.

وأضاف أنه يجرى حاليًا البحث عن المفقودين، وتشارك فى عملية البحث البحرية وأفراد من مكتب البحث والإنقاذ ومكتب هيئة إدارة الكوارث.

وأكد المصدر، أنه كان على متن القارب 19 شخصًا على الأقل، فارق 7 منهم الحياة، وكتبت النجاة للبقية بعد وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

يذكر أن مثل هذه الحوادث عادة ما تتكرر قبالة سواحل الجزر الإندونيسية، ويعزى السبب فى غالبيتها إلى الظروف الجوية المتقلبة فى المحيط الهادئ وغزارة الأمطار والعواصف الشديدة التى تتباين من حين لآخر، بالإضافة للزيادة المفرطة فى عدد الركاب والتى تفوق الحمولة المفترضة بكثير فى الغالب.

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