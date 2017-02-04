 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 10:10 صباحاً
روابط سريعة
وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يؤكدان أهمية التحالف بينهما
وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا‎

وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يؤكدان أهمية التحالف بينهما

السبت، 4 فبراير 2017 10:37 ص
أ ش أ

أكدت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إنادا ونظيرها الأمريكي جيم ماتيس اليوم السبت في طوكيو أهمية المضي في تعزيز التحالف الثنائي، في ضوء تنامي المخاوف إزاء التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتصاعد النفوذ البحري للصين في مياه بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن إنادا قولها، في مستهل اللقاء مع ماتيس، إنه من المهم للغاية بالنسبة لليابان والولايات المتحدة أن يعملا على تعزيز التحالف الثنائي بينهما في وقت تزداد فيه خطورة مناخ الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ...في حين وصف ماتيس التحالف بأنه “حجر الأساس للسلام والازدهار والحرية” في المنطقة، وتعهد بالعمل بشكل وثيق لتطوير وتعزيز العلاقات مع طوكيو.

وجاءت المحادثات بين وزيري دفاع اليابان والولايات المتحدة عقب سلسلة من الاجتماعات عقدت في طوكيو، أكد خلالها ماتيس التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها الآسيوية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3