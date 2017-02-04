وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يؤكدان أهمية التحالف بينهماالسبت، 4 فبراير 2017 10:37 ص
أكدت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إنادا ونظيرها الأمريكي جيم ماتيس اليوم السبت في طوكيو أهمية المضي في تعزيز التحالف الثنائي، في ضوء تنامي المخاوف إزاء التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتصاعد النفوذ البحري للصين في مياه بحري الصين الشرقي والجنوبي.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن إنادا قولها، في مستهل اللقاء مع ماتيس، إنه من المهم للغاية بالنسبة لليابان والولايات المتحدة أن يعملا على تعزيز التحالف الثنائي بينهما في وقت تزداد فيه خطورة مناخ الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ...في حين وصف ماتيس التحالف بأنه “حجر الأساس للسلام والازدهار والحرية” في المنطقة، وتعهد بالعمل بشكل وثيق لتطوير وتعزيز العلاقات مع طوكيو.
وجاءت المحادثات بين وزيري دفاع اليابان والولايات المتحدة عقب سلسلة من الاجتماعات عقدت في طوكيو، أكد خلالها ماتيس التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها الآسيوية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب.
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