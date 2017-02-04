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والد المتهم بهجوم اللوفر يفجر مفاجأة.. ويكشف تفاصيل علاقة ابنه بتركيا
عبد الله رضا رفاعي الهمامي - هجوم اللوفر

والد المتهم بهجوم اللوفر يفجر مفاجأة.. ويكشف تفاصيل علاقة ابنه بتركيا

السبت، 4 فبراير 2017 10:54 ص
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قال رضا رفاعي الحماحمي لواء شرطة بالمعاش، ووالد المشتبه به في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر بفرنسا، أحد أبناء مدينة المنصورة، “إن الشرطة الفرنسية أخطأت وأطلقت النيران على نجله بالخطأ”.

وأضاف: “نجلي كان داخل المتحف يتفسح ويحمل حقيبتين على ظهره وكان يرتدي بنطلون جينز وقميصا، وطلب منه الأمن تفتيش الحقائب فرد بأنه ليس بها شيء فقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق النيران عليه بزعم أنه كان معه سلاح حاد”.

وعن سفره لتركيا قال: “نجلي يعمل في شركة في تركيا ويقوم بعقد صفقات ويسافر إلى جميع الدول وغادر إلى دبي يوم 28 يناير الماضي وكان من المقرر أن يعود اليوم إلى المنصورة”، مشيرا إلى أن نجله ما زال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى ومصاب بطلقتين في البطن.

وكان رجل أمن فرنسي أطلق النار على شاب مصري وأصابه بجروح خطيرة بادعاء محاولته الاعتداء عليه بساطور، صباح الجمعة، قرب متحف “اللوفر” في باريس.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، أن هجوم “اللوفر” هو عمل “إرهابي”، كما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أنه لم يتم العثور على متفجرات داخل الحقيبة التي كان يحملها المهاجم، مشيرة إلى أن الجندي الذي تصدى للمهاجم أطلق عليه 5 رصاصات، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

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