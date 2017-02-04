والد المتهم بهجوم اللوفر يفجر مفاجأة.. ويكشف تفاصيل علاقة ابنه بتركياالسبت، 4 فبراير 2017 10:54 ص
قال رضا رفاعي الحماحمي لواء شرطة بالمعاش، ووالد المشتبه به في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر بفرنسا، أحد أبناء مدينة المنصورة، “إن الشرطة الفرنسية أخطأت وأطلقت النيران على نجله بالخطأ”.
وأضاف: “نجلي كان داخل المتحف يتفسح ويحمل حقيبتين على ظهره وكان يرتدي بنطلون جينز وقميصا، وطلب منه الأمن تفتيش الحقائب فرد بأنه ليس بها شيء فقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق النيران عليه بزعم أنه كان معه سلاح حاد”.
وعن سفره لتركيا قال: “نجلي يعمل في شركة في تركيا ويقوم بعقد صفقات ويسافر إلى جميع الدول وغادر إلى دبي يوم 28 يناير الماضي وكان من المقرر أن يعود اليوم إلى المنصورة”، مشيرا إلى أن نجله ما زال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى ومصاب بطلقتين في البطن.
وكان رجل أمن فرنسي أطلق النار على شاب مصري وأصابه بجروح خطيرة بادعاء محاولته الاعتداء عليه بساطور، صباح الجمعة، قرب متحف “اللوفر” في باريس.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، أن هجوم “اللوفر” هو عمل “إرهابي”، كما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أنه لم يتم العثور على متفجرات داخل الحقيبة التي كان يحملها المهاجم، مشيرة إلى أن الجندي الذي تصدى للمهاجم أطلق عليه 5 رصاصات، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين في "حرق مركز شرطة العياط"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط “. وأسندت النيابة إلى المتهمين ...Sat, 04 Feb 2017 06:05:57 GMT
-
اليوم.. استكمال محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية ...Sat, 04 Feb 2017 05:32:17 GMT
-
الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار ...Sat, 04 Feb 2017 03:40:07 GMT
-
اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر
من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 ...Sat, 04 Feb 2017 04:48:01 GMT
-
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب ...Sat, 04 Feb 2017 04:32:49 GMT
-
«الحضري» ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينيما الإفريقية
قال منظمو مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة السادسة للمهرجان والمقرر لها يوم 16 مارس المقبل، ستشمل 126 فيلما وتكرم مجموعة من الفنانين وصناع السينما من مصر ...Sat, 04 Feb 2017 01:13:50 GMT
-
اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية
تستضيف مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم، المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان “مبادرة 57357 للتواصل مع شركاء التنمية”، تحت رعاية “جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد ...Sat, 04 Feb 2017 04:34:23 GMT
-
محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةSat, 04 Feb 2017 03:27:06 GMT