ردا على «أزمة الجيزة».. «المياه والصرف الصحي»: نعتذر للمواطنين.. «واحنا مجني علينا»السبت، 4 فبراير 2017 11:17 ص
اعتذر العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمواطنين وأهالي محافظة الجيزة بسبب انقطاع المياه عن المحافظة لمدة تفوق الـ40 ساعة، نافيا مسئولية الشركة حول ما حدث
وأكد الصيرفي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت ، أن أسباب تأخر عودة خدمة المياه بمحافظة الجيزة جاءت نتيجة أخطاء هندسية وفنية من مقاول أعمال مرفق مترو الأنفاق، نافيا مسئولية الشركة تجاه ما حدث، قائلا: “احنا مجني علينا”.
وأعلن أنه تم استخدام محطتي مياه “6 أكتوبر” و”الجيزة” لتزويد بعض المناطق الحيوية بالمياه كحلول مساعدة بعد استشعار أن مدة انقطاع المياه ستطول.
وأضاف أن خدمة المياه قد عادت في تمام الساعة 7 وربع صباحا ببعض المناطق بالمهندسين حيث تم العمل بطاقة العمل الصيفية للوصول إلى جودة الخدمة المطلوبة وعملية “اتزان الشبكة”، مشيدا بأداء العاملين بشركة ومرافق المياه.
وطالب العميد الصيرفي من أعضاء مجلس النواب معرفة ابعاد المشكلة والمسئول عنها قبل التقدم بطلبات إحاطة ضد الشركة ووزارة الإسكان، معربا عن حزنه من ما تردد يسيء للشركة نتيجة الأزمة.
يذكر أن محافظة الجيزة قد شهدت انقطاع لمرفق المياه لمدة تفوق الـ40 ساعة بسبب أعمال بمرفق “مترو الأنفاق”، حيث انقطعت المياه منذ صباح يوم الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.
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