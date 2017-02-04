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محافظ الإسكندرية ينعى طلاب "الصيدلة" المتوفين بحادث نويبع
محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي

محافظ الإسكندرية ينعى طلاب "الصيدلة" المتوفين بحادث نويبع

السبت، 4 فبراير 2017 10:50 ص
متابعات

نعى اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، طلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مأساوي، نتيجة انقلاب أتوبيس كان يقلهم في نويبع بمحافظة جنوب سيناء، أثناء توجههم إلى رحلة ترفيهية بمدينة دهب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أنه يتابع تطورات الحادث أولا بأول، مشيرا إلى تكليف جميع المسئولين بمساعدة المصابين، وسرعة نقلهم وعودتهم إلى الإسكندرية، وتوفير العلاج اللازم لهم داخل المستشفيات بالمحافظة، وتقديم كافة سبل الرعاية لهم والاطمئنان عليهم، ومشددا على نقل المتوفين إلى محافظاتهم، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

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