قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، من طوكيو إنه لا حاجة لزيادة حجم القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بسبب القلق من إيران في هذه المرحلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران، وتحذر إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.

وفي شأن آخر، أكد ماتيس في اليوم الثاني من زيارته إلى اليابان على متانة التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك خلال اجتماع مع نظيرته اليابانية تومومي إينادي.

ونقلت “فرانس برس” عن الوزير الأمريكي قوله: “ننظر إلى تحالفنا مع اليابان باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار والحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وتعهد ماتيس العمل “بشكل وثيق” مع وزيرة الدفاع اليابانية المحافظة والقومية التي عينت العام الماضي.

وكان ماتيس قد أكد، الجمعة، لكوريا الجنوبية واليابان التزام واشنطن الكامل في أمنهما، متعهدا برد “ساحق” على أي محاولة هجوم نووي من كوريا الشمالية.

لدى وصوله إلى اليابان بعد ظهر الجمعة، قال ماتيس لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي “نقف بحزم مئة بالمئة إلى جانبكم وجانب الشعب الياباني”.