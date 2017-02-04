وزير الدفاع الأمريكي: لا نفكر في زيادة قواتنا بالشرق الأوسطالسبت، 4 فبراير 2017 09:41 ص
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، من طوكيو إنه لا حاجة لزيادة حجم القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بسبب القلق من إيران في هذه المرحلة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران، وتحذر إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.
وفي شأن آخر، أكد ماتيس في اليوم الثاني من زيارته إلى اليابان على متانة التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك خلال اجتماع مع نظيرته اليابانية تومومي إينادي.
ونقلت “فرانس برس” عن الوزير الأمريكي قوله: “ننظر إلى تحالفنا مع اليابان باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار والحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وتعهد ماتيس العمل “بشكل وثيق” مع وزيرة الدفاع اليابانية المحافظة والقومية التي عينت العام الماضي.
وكان ماتيس قد أكد، الجمعة، لكوريا الجنوبية واليابان التزام واشنطن الكامل في أمنهما، متعهدا برد “ساحق” على أي محاولة هجوم نووي من كوريا الشمالية.
لدى وصوله إلى اليابان بعد ظهر الجمعة، قال ماتيس لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي “نقف بحزم مئة بالمئة إلى جانبكم وجانب الشعب الياباني”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار ...Sat, 04 Feb 2017 03:40:07 GMT
-
اليوم.. استكمال محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية ...Sat, 04 Feb 2017 05:32:17 GMT
-
اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر
من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 ...Sat, 04 Feb 2017 04:48:01 GMT
-
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب ...Sat, 04 Feb 2017 04:32:49 GMT
-
اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية
تستضيف مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم، المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان “مبادرة 57357 للتواصل مع شركاء التنمية”، تحت رعاية “جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد ...Sat, 04 Feb 2017 04:34:23 GMT
-
محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةSat, 04 Feb 2017 03:27:06 GMT
-
انطلاق مهرجان الشارقة للشعر الشعبى غداً
ينطلق غدا الأحد، مهرجان الشارقة للشعر الشعبى تحت شعار “القصيدة الشعبية.. وجدان أمة” بمشاركة 38 شاعرا من 14 دولة إضافة إلى ثمانية نقاد وباحثين. وتُشرف دائرة الثقافة ...Fri, 03 Feb 2017 23:50:17 GMT
-
أبو ريدة: وزير الرياضة يصل الجابون الأحد لمؤازرة المنتخبFri, 03 Feb 2017 23:37:03 GMT