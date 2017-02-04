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﻿السعودية تحذر مبتعثيها بأمريكا من الخوض في النقاشات السياسية والدينية
علم السعودية

﻿السعودية تحذر مبتعثيها بأمريكا من الخوض في النقاشات السياسية والدينية

السبت، 4 فبراير 2017 09:48 ص
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حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، الطلاب والطالبات المبتعثين، من الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية الصادرة اليوم السبت: “ان الملحقية طالب المبتعثين في تعميم عاجل على الطلاب والطالبات كافة بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات بأشكالها كافة”.

وحددت الملحقية ثلاثة التزامات للمبتعثين، وهي الانتباه للمستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، وتسديد غرامة المخالفات، وحضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من جانب المحكمة.

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