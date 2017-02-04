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"الصحفيين" تختار اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعتمد "المشتغلين"
يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين

"الصحفيين" تختار اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات وتعتمد "المشتغلين"

السبت، 4 فبراير 2017 09:45 ص
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه الأخير برئاسة النقيب يحيى قلاش، مساء اليوم السبت، استعدادًا لفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة خلال اجتماعه، المذكرة المقدمة من أعضاء بالجمعية العمومية، تطالب بإحالة محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، وإيهاب الزلاقى رئيس تحريرها التنفيذي، للتأديب النقابي، بسبب عدم التزامهما بميثاق الشرف الصحفى، والوقوف صفًا واحدًا مع الإدارة ضد أحد زملائهم بالمؤسسة “أبو السعود محمد”، كما يناقش المجلس المذكرة التى تقدم بها علاء العطار ضد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

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