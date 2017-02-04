منتدى نيجيري يطالب بإقالة وزيرة الماليةالسبت، 4 فبراير 2017 09:36 ص
تعرضت وزيرة المالية النيجيرية، فيمي أديوسون، لانتقادات حادة واتهامات بعرقلة تنفيذ خطط الحكومة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية وتخريبها باستخدامها لغة وخطابا وتصريحات سلبية تشيع مناخاً من التشاؤم والسلبية.
وحسب بيان أصدره مؤخرا “منتدى شباب رواد الأعمال النيجيريين للتنمية الوطنية” NYEFOND، فإن الوزيرة أديسون منذ توليها منصبها دأبت على الإدلاء بتصريحات لا تتلاءم مع مكانتها كوزيرة في الحكومة.
وقال البيان “لقد تابعنا، بكل أسف، ما تسعى إليه الوزيرة لوضع الإدارة الراهنة في مأزق من خلال أفعالها؛ فهي تقوم معظم الوقت بذلك ولا نعلم إن كان ذلك مقصوداً أو عن غير علم، ويصعب علينا التعرف ما إذا كانت الوزيرة تنوي من وراء ذلك زعزعة جهود الحكومة والقضاء عليها، أم أنها لا تريد أن ترى الحكومة تؤدي عملها بنجاح”.
وواصل البيان انتقاده للوزيرة النيجيرية بقوله إنها “أظهرت انعداما صارخاً للكفاءة لدى تعاطيها مع الاقتصاد النيجيري، وذلك بسبب افتقارها لاستيعاب كيف تسير الأمور على أرض الواقع، والأخطر من ذلك أن الوزيرة رفضت تنفيذ الأوامر الرئاسية التي دعت إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم حيال مديرين في الوزارة ثبت ضلوعهم في فضيحة التلاعب بالموازنة، وبدلاً من ذلك واصلت التغطية عليهم واحتفظت بهم على رأس أعمالهم في الوزارة.”
والأسوأ من ذلك، حسب البيان، أنها رفضت سداد الرواتب والمخصصات لرؤساء الولايات السابقين، وأظهرت انعداما للخبرة وارتباكا في علاج قضايا تتعلق بالركود الذي يصيب الاقتصاد المحلي”.
وزاد البيان هجومه على الوزيرة وسياساتها قائلاً إنها طالبت الحكومة الفيدرالية، ب”تبجح ولامبالاة”، باقتراض مليارات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الذي وصفته بأنه “لا يمر حقيقة بأي ركود؛ فالركود مجرد كلمة”.
واعتبر البيان أن دعوة الوزيرة إلى المزيد من الاقتراض يعد “ارتهاناً لمستقبل أولادنا وترحيل ديون هائلة تلقى على عاتق الإدارة المقبلة التي سيكون لزاما عليها تسديد أعبائها... فكيف لنا أن نستدين لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في الدولة؟ وإذا كنا نرغب في إنشاء سكك حديدية والاستثمار في القطاع الزراعي، فما الذي سنفعله إذا كنا نقترض لكي نسدد رواتب موظفي الدولة؟”.
وأشار البيان إلى حقائق مريرة يعانيها موظفو الدولة مبينا أنهم لا يتلقون رواتبهم بصورة منتظمة منذ عام 2014، كما أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تآكلت بصورة كبيرة بفعل النظام السابق، بينما يأتي كل وزير في مرحلة التغيير ليخبرنا أننا لا نعاني بأي حال من الأحول أي متاعب، وتأتي الوزيرة لتبشرنا باقتراض مليارات الدولارات من الخارج”.
وعلى لسان الأمين العام للمنتدى، فيكتور نسي، أعرب المجتمعون الذين وقعوا على البيان عن خيبة أملهم في سياسات وزيرة المالية قائلين: “إنها لأمر محرج ومخجل ومحزن أن وزيرة يفترض أن يكون لديها معرفة أفضل، نراها تسير مرتبكة وبلا توجه.. وإذا كان حالها كذلك، فكيف لها أن تساعد في تشجيع سياسات الحكومة؟ والمحزن أنها تعرقل تقدم الإدارة الراهنة بفعل خطابها وإشاراتها وبياناتها المرتبكة”.
وتوقف البيان عن الاسترسال في انتقاداته مكتفيا بتوصية وحيدة وجهها للحكومة الفيدرالية ناصحاً إياها بضرورة اتخاذ قرار بشأن وزيرة المالية، قائلاً عليكم “باتخاذ قرار بشأن استمرارها، قبل أن تتسبب في حرج شديد للحكومة لأنها ستجعل الدولة أضحوكة أمام العالم”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين في "حرق مركز شرطة العياط"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط “. وأسندت النيابة إلى المتهمين ...Sat, 04 Feb 2017 06:05:57 GMT
-
الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار ...Sat, 04 Feb 2017 03:40:07 GMT
-
اليوم.. استكمال محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية ...Sat, 04 Feb 2017 05:32:17 GMT
-
اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر
من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 ...Sat, 04 Feb 2017 04:48:01 GMT
-
«الحضري» ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينيما الإفريقية
قال منظمو مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة السادسة للمهرجان والمقرر لها يوم 16 مارس المقبل، ستشمل 126 فيلما وتكرم مجموعة من الفنانين وصناع السينما من مصر ...Sat, 04 Feb 2017 01:13:50 GMT
-
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب ...Sat, 04 Feb 2017 04:32:49 GMT
-
اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية
تستضيف مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم، المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان “مبادرة 57357 للتواصل مع شركاء التنمية”، تحت رعاية “جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد ...Sat, 04 Feb 2017 04:34:23 GMT
-
محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةSat, 04 Feb 2017 03:27:06 GMT