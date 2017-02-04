التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ببروكسل مع رئيس البرلمان الأوروبي الجديد انتونيو تاياني ، الذي أشاد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق مصالحة وطنية.

وذكر الموقع الإعلامي لمكتب رئيس المجلس الرئاسي اليوم، ، إن السراج دعا رئيس البرلمان الأوربي لزيارة ليبيا من أجل تبادل الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، كما أوضح السراج تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي لتوحيد الصف وحتى تجتاز البلاد ما تمر به من أزمات.

وأشار السراج ً إلى أن المجلس الرئاسي يتحرك وفقا لأولويات ثلاث هي «الأمن والمصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد».

من جانبه ، أكد رئيس البرلمان الأوروبي دعمه لمسار الوفاق في ليبيا مشيراً إلى أن استقرار ليبيا «يمثل أمرا حيوياً وأهمية كبرى لأوروبا» .

كما التقى السراج و رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، و رئيس مفوضية الأوروبية جان كلود يونكر و الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية،فيدريكا موغريني، و مفوض شؤون الهجرة ديميترس افراموبولوس، ورئيس المجلس الاوروبي مفوض سياسة الجوار الاوروبية يوهانس هان.

وبحث السراج خلال هذه اللقاءات عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وحشد الإمكانيات المتاحة لمواجهة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرع.