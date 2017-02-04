اليوم.. مؤتمر لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات "الزراعيين" والنقيب العامالسبت، 4 فبراير 2017 09:35 ص
تعقد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الزراعيين، مؤتمر صحفي ظهر اليوم، السبت، لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
وكان المستشار على فهمى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية، قد أكد فى تصريحات لليوم السابع، أن الإقبال على اللجان كان متوسطا، حيث شهدت بعض اللجان إقبالا بنسبة 10%، وأخرى 50%، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الشكاوى وكانت غير مؤثرة فى العملية الانتخابية، موضحا أن 250 مستشارا و380 موظفا من هيئة قضايا الدولة، شاركوا فى الإشراف على العملية الانتخابية.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات، أشارت إلى تقدم الدكتور سيد خليفة على مقعد النقيب العام، وفوز المهندس محمد الشورى بمقعد القاهرة والجيزة، والدكتور حسن الفولى بمقعد الوكيل، والمهندس أحمد ميلاد بالمقعد الإقليمى عن أسيوط والمنيا، والدكتور إبراهيم حجازى بمقعد نقيب القاهرة، والمهندس إدريس سلام بمقعد نقيب الجيزة، والمهندس مصطفى راشد بمقعد نقيب بنى سويف، والمهندس أحمد هريدى بمقعد نقيب أسيوط، والمهندس زيدان مطاوع حسن بمقعد نقيب أسوان”.
يذكر أن الانتخابات تمت على مقعد النقيب العام للزراعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وسط منافسة 6 مرشحين على مقعد النقيب، هم: “أحمد الكتاتنى، وسيد خليفة، وسمير السمان، وصلاح معوض، وعلى إسماعيل، ومصطفى سالم”، وذلك بعدما تم فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين، يوم السبت 19 نوفمبر الماضى، وتم إعلان القوائم الأولية، والتى تلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الطعون عليها، قبلت فقط منهم 13 طعنا من إجمالى 50 طعنا استلمتها، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات يوم 29 يناير الماضي.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين في "حرق مركز شرطة العياط"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط “. وأسندت النيابة إلى المتهمين ...Sat, 04 Feb 2017 06:05:57 GMT
-
الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار ...Sat, 04 Feb 2017 03:40:07 GMT
-
اليوم.. استكمال محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية ...Sat, 04 Feb 2017 05:32:17 GMT
-
اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر
من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 ...Sat, 04 Feb 2017 04:48:01 GMT
-
«الحضري» ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينيما الإفريقية
قال منظمو مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة السادسة للمهرجان والمقرر لها يوم 16 مارس المقبل، ستشمل 126 فيلما وتكرم مجموعة من الفنانين وصناع السينما من مصر ...Sat, 04 Feb 2017 01:13:50 GMT
-
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب ...Sat, 04 Feb 2017 04:32:49 GMT
-
اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية
تستضيف مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم، المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان “مبادرة 57357 للتواصل مع شركاء التنمية”، تحت رعاية “جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد ...Sat, 04 Feb 2017 04:34:23 GMT
-
محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةSat, 04 Feb 2017 03:27:06 GMT