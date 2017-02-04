تعقد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الزراعيين، مؤتمر صحفي ظهر اليوم، السبت، لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار على فهمى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية، قد أكد فى تصريحات لليوم السابع، أن الإقبال على اللجان كان متوسطا، حيث شهدت بعض اللجان إقبالا بنسبة 10%، وأخرى 50%، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الشكاوى وكانت غير مؤثرة فى العملية الانتخابية، موضحا أن 250 مستشارا و380 موظفا من هيئة قضايا الدولة، شاركوا فى الإشراف على العملية الانتخابية.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات، أشارت إلى تقدم الدكتور سيد خليفة على مقعد النقيب العام، وفوز المهندس محمد الشورى بمقعد القاهرة والجيزة، والدكتور حسن الفولى بمقعد الوكيل، والمهندس أحمد ميلاد بالمقعد الإقليمى عن أسيوط والمنيا، والدكتور إبراهيم حجازى بمقعد نقيب القاهرة، والمهندس إدريس سلام بمقعد نقيب الجيزة، والمهندس مصطفى راشد بمقعد نقيب بنى سويف، والمهندس أحمد هريدى بمقعد نقيب أسيوط، والمهندس زيدان مطاوع حسن بمقعد نقيب أسوان”.

يذكر أن الانتخابات تمت على مقعد النقيب العام للزراعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وسط منافسة 6 مرشحين على مقعد النقيب، هم: “أحمد الكتاتنى، وسيد خليفة، وسمير السمان، وصلاح معوض، وعلى إسماعيل، ومصطفى سالم”، وذلك بعدما تم فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين، يوم السبت 19 نوفمبر الماضى، وتم إعلان القوائم الأولية، والتى تلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الطعون عليها، قبلت فقط منهم 13 طعنا من إجمالى 50 طعنا استلمتها، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات يوم 29 يناير الماضي.