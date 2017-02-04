أكد ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة دعم بلاده لاستقرار مصر في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتغلب على المصاعب المالية وإيجاد الطريق الذي يؤدي إلى رخاء ورفاهية المجتمع المصري، موضحا أن اليونانيين يدركون جيدا كيف يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي طويل الأجل مؤلما على الناس البسطاء.

وقال دياميسيس، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن “أثينا عانت من ركود كبير منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في أوائل عام 2010 والتي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة ومعاناة أكبر لقطاعات المجتمع الأكثر هشاشة ولكن الاقتصاد اليوناني يتعافى الآن تدريجيا وأداؤه في تحسن مستمر بالرغم كل المشاكل التي يجب حلها”، معربا عن أمله في أن تكون مصر أكثر فعالية نحو الاستقرار الاقتصادي.

وأفاد السفير اليوناني بأن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتنمية وموقعها الجغرافي المتميز وأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والشبكة المتنامية لموارد الطاقة والرأس المال البشري المؤهل والثراء الثقافي الغني التي يجعلها مقصدا سياحيا جاذبا، مؤكدا ثقته في أن مصر ستجد قريبا الوسيلة للاستفادة من هذه المقومات لتحسين الوضع المالي وأن اليونان مستعدة للوقوف بجانب مصر ومساعدتها لتحقيق أهدافها.

وقال دياميسيس إن “العلاقات بين مصر واليونان تمتد جذورها تاريخيا والسنوات الماضية شهدت دفعة قوية بفضل التفاهم والتعاون بين قيادتي البلدين وهذه الحقيقة انعكست على التعاون الاقتصادي وفتحت مجالات جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثمار في البنية التحتية ومشروعات أخري في مجال الطاقة” .. مشيرا إلى أن رأس المال اليوناني المُستثمر في الاقتصاد المصري يقدر بنحو 5ر1 مليار يورو بينما التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 7ر1 مليار دولار عام 2015.

وأوضح السفير أن التعاون في المجال السياحي حظي بأهمية خلال العام الماضي حيث زارت وزيرة السياحة اليونانية الينا كونتورا مصر مرتين في النصف الأول من 2016 والمرة الثالثة خلال قمة الثلاثية (مصر واليونان وقبرص) التي انعقدت في أكتوبر الماضي، لافتا إلي أن البرلمان اليوناني صدق الشهر الماضي على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي التي وقعت مع مصر.. وأنه يتطلع لتنفيذ هذه الاتفاقية في المستقبل القريب لمصلحة البلدين.

وأضاف أن نحو 800ر31 ألف سائح يوناني زار مصر في التسعة الأشهر الأولى من عام 2016 بالمقارنة ب 300ر39 ألف سائح يوناني زار مصر خلال عام 2015 طبقا للإحصاءات اليونانية، معربا عن ثقته بعودة مصر بشكل تدريجي على الخريطة كمقصد سياحي مفضل للسائحين اليونانيين.

وردا على سؤال حول الإرهاب الدولي، أكد سفير اليونان بالقاهرة أن أثينا تنسق عن قرب جهودها مع الدول الشريكة من بينها مصر لمكافحة الإرهاب من أجل توفير الأمن للمواطنين ومنع وقوع الهجمات الإرهابية، معربا عن قلقه من ظاهرة الإرهاب التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من ضحايا الآبرياء في العالم، مؤكدا أن تنامي خطر الإرهاب خاصة في أشكاله العنيفة والمتشددة يعد قضية دولية مشتركة لأن معظم الشبكات الإرهابية تتخطى حدود الدول ومن ثم لا تستطيع أي دولة أن تكون بعيدة عن نطاق العمليات الإرهابية.

وحول القمة الثلاثية، قال دياميسيس إن قبرص ستستضيف لقاء القمة المقبل هذا العام على مستوى قادة مصر واليونان وقبرص وأن هذه اللقاءات تعد تطورا هاما في مجال التعاون الإقليمي في شرق البحر المتوسط وتشكل آلية نشطة للتواصل والتعاون وأصبحت مثالا لأطر تعاون مماثل في المنطقة بمشاركة نشطة لليونان.

وأكد أن الهدف الرئيسي لآلية التعاون بين الدول الثلاث تنبع من الحاجة الملحة لتعزيز الاستقرار في المنطقة واستغلال كافة الوسائل للتعاون السلمي لصالح شعوب هذه الدول، موضحا أن هناك تنسيقا وثيقا بين الدول الثلاث لتنفيذ الاتفاقيات ودعم الحوار المستمر بهدف التوسع في المشروعات المشتركة بين هذه الدول .

وردا على سؤال حول أزمة المهاجرين، قال السفير اليوناني إن “مشكلة المهاجرين لها أبعاد دولية ولا يمكن لدولة بمفردها التعامل معها بفعالية وإن اليونان تنسق جهودها مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين من أجل إيجاد الحل الشامل مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى إظهار التضامن مع المهاجرين والجانب الإنساني لهذه الأزمة والقدرة المحدودة للدول مثل اليونان التي تعاني من عواقب أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر.

وأضاف أن الحكومة اليونانية تراقب تداعيات أزمة المهاجرين عن كثب الوضع وبشكل يومي وتحاول إيجاد أفضل الحلول في ضوء الاتفاقيات الحالية والإطار القانوني الموسع لهذه

القضية، مشددا على الحاجة إلى معالجة أسباب هذه المشكلة التي جاءت نتيجة للنزاعات الحالية والشعور بعدم الأمن والتهديد المتزايد للإرهاب في كثير من مناطق في العالم خاصة الشرق الأوسط وأن حل هذه المشكلة يتطلب التوصل إلى السلام والاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي في دول المنشأ لهؤلاء المهاجرين .

وعن التعاون الثقافي، أفاد دياميسيس بأنه ستقام غدا الأحد ندوة عن الأدب اليوناني المترجم إلى اللغة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنظمها المؤسسة اليونانية للثقافة ( فرع الإسكندرية ) والمركز الثقافي اليوناني في القاهرة بينما سيقام عرض موسيقى بدار الأوبرا المصرية في 18 فبراير الجاري لأوركسترا القاهرة السيمفوني لعزف الموسيقي اليونانية من بينها المقطوعة الموسيقية الشهيرة “زوربا” للملحن ميكيس ثيودوراكيس .