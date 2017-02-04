اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر

من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 ...