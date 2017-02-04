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إيران تعلن إطلاق مناورات باستخدام الصواريخ
مناورة عسكرية تركية

إيران تعلن إطلاق مناورات باستخدام الصواريخ

السبت، 4 فبراير 2017 09:29 ص
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أطلق الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت مناورات في منطقة سمنان العامة شرق العاصمة طهران تحت اسم “المدافعون عن سماء الولاية”.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن المناورات تجريها القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، مضيفة أنه  سيتم خلالها استخدام مختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية.

وبحسب الوكالة فإن مناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري تجري بهدف “عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد”.

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