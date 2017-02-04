 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 08:44 صباحاً
روابط سريعة
ليبيا..اطلاق سراح مسئول بوزارة المالية التابعة للمجلس الرئاسي من قبل مختطفيه
مسلحون بليبيا

ليبيا..اطلاق سراح مسئول بوزارة المالية التابعة للمجلس الرئاسي من قبل مختطفيه

السبت، 4 فبراير 2017 09:29 ص
متابعات

أكد مصدر بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس ، إطلاق سراح مدير إدارة الميزانية بالوزارة نوري رحومة ليل الجمعة دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال المصدر لـ”بوابة الوسط” الليبية: “إن مدير إدارة الميزانية نوري أمبية أفرج عنه ونحمد الله على سلامته”.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت مقر وزارة المالية بحكومة الوفاق، الاثنين الماضي، بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس وخطفت مدير إدارة الميزانية نوري أمبية رحومة إلى جهة مجهولة.

وطالب موظفو الوزارة الجهات المعنية كافة ببذل كل ما يلزم لضمان سرعة الإفراج عن رحومة ، كما ناشدوا الجهة التي اعتقلته بإطلاقه فورًا ، وعودته سالمًا إلى أسرته وتمكينه من أداء عمله.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3