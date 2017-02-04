أكد مصدر بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس ، إطلاق سراح مدير إدارة الميزانية بالوزارة نوري رحومة ليل الجمعة دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال المصدر لـ”بوابة الوسط” الليبية: “إن مدير إدارة الميزانية نوري أمبية أفرج عنه ونحمد الله على سلامته”.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت مقر وزارة المالية بحكومة الوفاق، الاثنين الماضي، بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس وخطفت مدير إدارة الميزانية نوري أمبية رحومة إلى جهة مجهولة.

وطالب موظفو الوزارة الجهات المعنية كافة ببذل كل ما يلزم لضمان سرعة الإفراج عن رحومة ، كما ناشدوا الجهة التي اعتقلته بإطلاقه فورًا ، وعودته سالمًا إلى أسرته وتمكينه من أداء عمله.