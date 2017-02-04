لجان التنسيق : مقتل 15 شخصا في قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة بسورياالسبت، 4 فبراير 2017 09:24 ص
أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل 15 شخصا أمس الجمعة جراء قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة في البلاد .
ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم السبت، عن لجان التنسيق قولها: “إن من بين القتلى طفل وإمرأة”، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة في ريف دمشق وسط قصف جوي للمنطقة وللمناطق متفرقة في إدلب وحماة .
من جهة أخرى ، أعلنت مصادر اعلامية رسمية سورية مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش بنيران قوات النظام بالقرب مطار تيفور العسكري بريف حمص.
وكانت فصائل سورية معارضة مسلحة قد تقدمت أمس مدعومة بغطاء جوي ومدفعي تركي، نحو مواقع تنظيم “داعش” على أطراف مدينة “الباب” بريف حلب..حسب مصادر إعلامية.
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