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سعفان: قانون «النقابات العمالية» متوافق مع المعايير الدولية
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة

سعفان: قانون «النقابات العمالية» متوافق مع المعايير الدولية

السبت، 4 فبراير 2017 09:22 ص
محيط - خالد الريس

أعرب الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن سعادته بسبب إصدار الوزارة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، معتبرا أن “القانون كان من أكبر التحديات التي واجهتها الوزارة والحكومة خلال الفترة الماضية”.
وأوضح سعفان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات والمعايير التي أصدرتها منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي ونقاش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن المنظمة كان لها بعض الملاحظات  على الامور التنظيمية والإجرائية بالقانون الحالي.
وأضاف أن الوزارة قد وضعت جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية حول “قانون المنظمات النقابية العمالية” في الاعتبار

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