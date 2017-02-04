قال الإعلامي أسامة كمال، إن الحكومة تدفع “رشاوى مُقنَّنَة” لبعض الموظفين ، حتى ينتهون من أعمالهم، موضحا أن أي وزير يريد بحث أمر ما ، عليه تشكيل لجنة يكون لها بدلات؛ حتى يحضر أعضاؤها الاجتماعات المحددة.

وأضاف “كمال”- خلال برنامجه “مساء DMC” على قناة “DMC”، مساء الجمعة- أن البدلات هى الشيء الوحيد الذى يجعل الموظفين يقومون بعملهم وهي تعتبر رشاوى.

وأشار “كمال” إلى أنه لو تم فتح ملف الفساد في مصر؛ قد يصل إلى مينا موحد القطرين، في إشارة منه إلى تأصل منظومة الفساد في الدولة منذ العهود القديمة.