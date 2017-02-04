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بالفيديو.. الحكومة تدفع رشاوى لإنهاء مصالحها
الإعلامي أسامة كمال

بالفيديو.. الحكومة تدفع رشاوى لإنهاء مصالحها

السبت، 4 فبراير 2017 09:28 ص
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قال الإعلامي أسامة كمال، إن الحكومة تدفع “رشاوى مُقنَّنَة” لبعض الموظفين ، حتى ينتهون من أعمالهم، موضحا أن أي وزير يريد بحث أمر ما ، عليه تشكيل لجنة يكون لها بدلات؛ حتى يحضر أعضاؤها الاجتماعات المحددة.
وأضاف “كمال”- خلال برنامجه “مساء DMC” على قناة “DMC”، مساء الجمعة- أن البدلات هى الشيء الوحيد الذى يجعل الموظفين يقومون بعملهم وهي تعتبر رشاوى.
وأشار “كمال” إلى أنه لو تم فتح ملف الفساد في مصر؛ قد يصل إلى مينا موحد القطرين، في إشارة منه إلى تأصل منظومة الفساد في الدولة منذ العهود القديمة.



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