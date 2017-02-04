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بالفيديو.. مقتل شخصين بانفجار سيارة في شرق أوكرانيا
قوات في أوكرانيا

بالفيديو.. مقتل شخصين بانفجار سيارة في شرق أوكرانيا

السبت، 4 فبراير 2017 09:23 ص
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قتل شخصان بانفجار سيارة اليوم السبت في مدينة لوجانسك الواقعة شرق أوكرانيا، ولم تعرف حتى الآن طبيعة الانفجار.

وحسب شهود عيان فإن سيارة من نوع “تويوتا” انفجرت واشتعلت فيها النار حوالي الساعة الثامنة صباحا في أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة.

ووفق المعطيات الأولية فإن أحد القتيلين هو رئيس شرطة جمهورية لوجانسك وهو صاحب السيارة.

تجدر الإشارة إلى أن سكان مقاطعة لوغانسك أجروا استفتاء سنة 2014 وتم الإعلان إثره عن قيام جمهورية لوجانسك الشعبية، ولم تعترف أي دولة بالجمهورية المعلنة من طرف واحد حتى الآن.



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