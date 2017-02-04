قال حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، إننا قطعنا أشواطا كبيرة في مفاوضات سد النهضة، موضحا أن البنك الدولي أوقف دعم السد لفترة طويلة، ولكن هذا الدعم عاد مرة أخرى بعد الاجتماع الثلاثي مع السودان وإثيوبيا وعقد التصالح.

وأضاف “باشات”- خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” :”للعلم، إن لم يحقق الحل التعاوني هدفه؛ سنلجأ للحل القانوني، وهو جاهز في أي توقيت”، موضحا أن الضرر الأكبر لـ”سد النهضة” على مصر يتمثل في فترة ملء الخزان حيث ستقل فيها المياه.

وتابع: “طالبت مصر أن تكون فترة ملء سد النهضة 15 عامًا.. في حين حدد الجانب الأثيوبي عامًا واحدًا فقط”، موضحا: “إن تم هذا بالفعل؛ سيقل منسوب المياه”.

