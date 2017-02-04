نظمت الكنيسة الكاثوليكية والسفارة الإيطالية بالقاهرة، صلاة تأبين، في الذكرى الأولى للعثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة إن “صلاة التأبين تمت داخل الكنيسة الكاثوليكية بالمستشفي الإيطالي” بالعباسية أمس الجمعة، وفق وكالة الأناضول التركية. وأضاف جريش “صلاة التأبين هذه بعيدة عن أي شيء سياسي”.

وكان قد تم العثور على جثة رجيني 3 فبراير الماضي، بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، عقب أختفائه يوم 25 يناير 2016.