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صلاة تأبين لروح "ريجيني" بالقاهرة
جوليو ريجيني

صلاة تأبين لروح "ريجيني" بالقاهرة

السبت، 4 فبراير 2017 09:11 ص
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نظمت الكنيسة الكاثوليكية والسفارة الإيطالية بالقاهرة، صلاة تأبين، في الذكرى الأولى للعثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة إن “صلاة التأبين تمت داخل الكنيسة الكاثوليكية بالمستشفي الإيطالي” بالعباسية أمس الجمعة، وفق وكالة الأناضول التركية. وأضاف جريش “صلاة التأبين هذه بعيدة عن أي شيء سياسي”.

وكان قد تم العثور على جثة رجيني 3 فبراير الماضي، بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، عقب أختفائه يوم 25 يناير 2016.

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