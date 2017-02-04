مميش: سفن ليبيريا وبنما الأكثر عبورًا بقناة السويس خلال ديسمبر 2016السبت، 4 فبراير 2017 09:09 ص
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر ديسمبر 2016، كانت من ليبيريا وبنما، وبعدها سفن جزر المارشال وهونج كونج، طبقًا لعدد السفن العابرة من هذه الدول.
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن السفن الليبيرية حققت أكبر عدد سفن عبرت القناة، فى ديسمبر 2016، وبلغت 192 سفينة، بحمولة قدرها 10 مليون طن، وتأتى السفن البنمية فى المرحلة الثانية، حيث عبرت 178 سفينة بحمولة 12 ملايين و196 ألف طن، وجزر المارشال فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت 159 سفينة القناة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 9 ملايين و300 ألف طن.
وأشارت التقارير، إلى أن القناة شهدت عبور 111 سفينة ترفع علم هونج كونج بحمولة 9 ملايين و900 ألف طن، و104 سفن ترفع علم مالطا بحمولة 6 ملايين و500 ألف طن، و89 سفينة تحمل علم سنغافورا بحمولة 5 ملايين و800 ألف طن، و60 سفينة ترفع علم إنجلترا بحمولة 3 ملايين و475 ألف طن، و56 سفينة ترفع علم جزر الباهاما بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن، وعبور 48 سفينة دانمركية بحمولة 4 ملايين 600 ألف طن، وعبور 40 سفينة يونانية بحمولة 2 مليون و900 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2016.
وأضافت التقارير، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر ديسمبر عبور 34 سفينة تحمل علم انتيجوا بحمولة 340 ألف طن، كما عبرت للنرويج 33 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، والولايات المتحدة عبر لها 28 سفينة بحمولة مليون طن خلال شهر ديسمبر 2016، كما عبر لألمانيا 23 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، وعبور 21 سفينة لتركيا بحمولة 535 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2016.
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