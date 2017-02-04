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مجلة ألمانية تصور ترامب كإرهابي يمسك رأس تمثال الحرية
ترامب على غلاف مجلة ألمانية

مجلة ألمانية تصور ترامب كإرهابي يمسك رأس تمثال الحرية

السبت، 4 فبراير 2017 09:12 ص
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نتشرت على شبكة الإنترت صورة مروعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأرهابي يمسك رأس تمثال الحرية، وذلك بعد أن كشفت مجلة “دير شبيجل” الألمانية عن تصميم غلاف عددها الجديد أمس الجمعة.

وقام الفنان الكوبي الأمريكي إيديل رودريجيز برسم الصورة التي تشبه الكرتون لترامب بدون ملامح على الوجه، وهو يحمل سكينا ملطخة بالدماء في يد ورأس تمثال الحرية المقطوع في اليد الأخرى.

وقال رودريجيز، وهو يشرح الصورة لصحيفة “واشنطن بوست” “إنها (تصور) قطع رأس الديمقراطية، وقطع رأس رمز مقدس”، مشيرا إلى أنها رد فعل لحظر الهجرة الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني سبع دول في الشرق الأوسط.

وكانت الصورة مصحوبة بعنوان “أمريكا أولا.”

وتساءلت صحيفة “بيلد” الألمانية اليومية عما إذا كانت الصورة لائقة قائلة “هل يجوز مقارنة ترامب بسفاح تنظيم داعش الجهادي جون ؟” وذلك في مقال للصحيفة على الانترنت.

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