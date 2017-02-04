يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 06 20

الإسكندرية 06 18

مطروح 06 17

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

بلطيم 08 19

الإسماعيلية 05 20

السويس 08 20

العريش 04 18

نخل -02 17

طابا 03 19

الطور 07 20

مرسى علم 14 21

الغردقة 11 22

شرم الشيخ 12 21

رفح 03 18

كاترين -03 15

سيوة 04 19

المنيا 03 20

الفيوم 05 20

رأس سدر 09 20

أبوسمبل 11 22

وسط الدلتا 06 20

أسيوط 03 20

سوهاج 04 21

الأقصر 06 24

أسوان 08 25

شلاتين 15 23

حلايب 16 21

الوادى الجديد 09 22

قنا 08 23

نويبع 11 20

السلوم 06 16

طقس خريفى (1)

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 11 22

الرياض 01 14

المنامة 12 16

أبوظبى 15 21

الدوحة 11 18

الكويت 03 15

دمشق -01 12

بيروت 12 16

عمان 01 13

القدس 04 13

غزة 08 17

بغداد 01 14

مسقط 15 19

صنعاء 05 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 11 20

تونس 10 21

الجزائر 13 18

الرباط 11 18

نواكشوط 15 32

طقس خريفى (4)

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 01

اسطنبول 09 13

اسلام اباد 08 18

نيودلهى 13 24

جاكرتا 24 30

بكين -04 11

كوالامبور 25 31

طوكيو 03 12

أثينا 10 17

روما 09 15

باريس 05 08

مدريد 08 12

برلين 02 06

لندن 02 07

مونتريال -08 -05

موسكو -12 -10

نيويورك -02 03

واشنطن -01 07