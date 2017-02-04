أعربت الداخلية الألمانية عن قناعتها بأن هناك 150 شخصا من الإسلاميين الخطرين يجب أن يغادروا البلاد.

ذكرت ذلك صحيفة “إكسبرس” فى طبعتها الصادرة في كولونيا غرب البلاد غدا الأحد، في تقرير يستند إلى دراسة أجراها مركز مكافحة الإرهاب المشترك والذي يضم 40 هيئة أمنية من الحكومة والولايات الألمانية كان وزير الداخلية توماس دي ميزير أمر في ديسمبر الماضي بإقامته عقب حادث الدهس الإرهابي في ميدان برايتشايت بالعاصمة برلين.

أفاد التقرير بأن هناك ضمن 573 شخصا مصنفين كخطرين و360 مصنفين “كخطرين نسبيا”.

وأوضح التقرير أن من مجموع هاتين المجموعتين (933) هناك 370 شخصا “من جنسيات دول أخرى ليس لهم الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي”.

أضاف التقرير أن هناك ضمن هؤلاء جميعا 150 شخصا يجب أن يغادروا البلاد، منهم 60 رفضت أوراق لجوئهم كالإرهابي التونسي أنيس العمري الذي نفذ حادث الدهس.