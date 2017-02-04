انتظمت حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج، بعد رصد الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا تعطل القطار رقم 90 مميز القاهرة – أسوان، برصيف المحطة دائرة قسم طهطا.

وانتقل مأمور القسم وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكى بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا مدة الرحلة بـ”ساعة وخمس دقائق”، ولم ينتج عن ذلك ثمة تأخير بحركة سير القطارات، واتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة لحين استئناف القطار رحلته، وتم التنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 312 إدارى قسم شرطة طهطا لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة العامة.