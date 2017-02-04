تم تداول صورة “عبد الله رضا رفاعي الهمامي” منفذ حادث متحف اللوفر فى باريس، مساء أمس الجمعة، قبل أن تقوم عناصر من الشرطة الفرنسية بإطلاق النار عليه وإصابته.

وأعلن المدعي العام الفرنسي الجمعة، أن منفذ هجوم اللوفر مصري الجنسية عمره 29 عاما وليس له سوابق في عمليات أخرى.

وقال إن منفذ الهجوم ليس له سجلات بعمليات سابقة، وقدم إلى باريس عبر دولة الإمارات.

وأكد أن الهجوم “عمل إرهابي مرتبط بشبكة من عدة أشخاص”، وأوضح أن المنفذ هاجم الجنود قبل أن يطلقوا النار عليه، مشيرا إلى أن الشرطة اتبعت قواعد إطلاق النار معه”.

وشدد المدعي العام على أنه لم يتم العثور على أي هوية مع منفذ الهجوم إلا أنه تم التعرف على هويته من هاتفه الجوال.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية المصرية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر مصري الجنسية.

وقال مصدران أمنيان في مصر إنه تم تحديد هوية المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بباريس، وهو عبد الله رضا رفاعي الهمامي (29 عاما) من مواليد محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.