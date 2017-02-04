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اليوم.. الحكم في استشكال سامي مهران على تجميد أمواله
سامي مهران

اليوم.. الحكم في استشكال سامي مهران على تجميد أمواله

السبت، 4 فبراير 2017 08:44 ص
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تنظر اليوم السبت ، الدائرة ١٧ جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبدالله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وأحمد عزيز الفقى، وأشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفى.

كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، قد تقدموا باستشكالٍ حمَل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات، وتغريمهم ما يزيد على ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.

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