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خبراء: إسقاط مادة "الإسلامية" من المسابقات العلمية بالجزائر ليس في صالح المنظومة التربوية
مدارس في العراق

خبراء: إسقاط مادة "الإسلامية" من المسابقات العلمية بالجزائر ليس في صالح المنظومة التربوية

السبت، 4 فبراير 2017 08:45 ص
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اعتبر خبراء ونقابات التربية في الجزائر أن موضوع إسقاط مادة العلوم الإسلامية من المنافسات العلمية والتقنية في التعليم الثانوي، عبر منشور وزاري “ليس في صالح المنظومة التربوية”.

ويقول الخبراء: “إن الطلبة العلميين أحوج إلى دراسة العلوم الإسلامية وبشكل مكثف، في حال أردنا الرفع من القيم الأخلاقية، وهو ما ينعكس إيجابا مستقبلا على المجتمع”، وفق ما جاء في موقع “الشروق” الجزائري.

وذكر قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية أن مدارسنا تعيش عنفا كبيرا، من اعتداءات داخل المدرسة وخارجها، “وهو ما يحتم على وزارة التربية الاهتمام أكثر بتدريس مادة العلوم الإسلامية، بدل محاربتها”.

من جهته، رفض بوجمعة شيهوب، الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، قرار إقصاء العلوم الإسلامية من المنافسات العلمية للطور الثانوي، وأضاف “هذا القرار يكرس توجّه الوزارة الوصية الذي بدأته بخطوات خلال السنة الماضية، من محاولة إسقاط العلوم الإسلامية وتقليص المعامل والحجم الساعي”.

ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية المجتمع المدني إلى ضرورة اليقظة والمتابعة لما سيصدر من إصلاحات الجيل الثاني فيما يخص مواد الهوية الوطنية.

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