قال ياسر أيوب، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، إن مسألة عودة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، للنادي الأهلي غير مطروحة من الأساس.

ولفت أيوب، في تصريحات لموقع “سي إن إن عربي”، مساء الجمعة، إلى أن “عودة الحضري للأهلي مرة أخرى لم تناقش داخل مجلس الإدارة، بل إن الموضوع لن يفتح من الأساس، وكل ما قيل غير ذلك لا أساس له من الصحة”.

وعن ترحيب عضو المجلس محمد عبد الوهاب بعودة الحضري، أضاف “غير صحيح فوجهات النظر الشخصية تخص أصحابها فقط رغم أن كل ما نشر على لسان عبد الوهاب لم يحدث”.