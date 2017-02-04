أكد الإعلامي محمد موسى، أن اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، السبب الرئيسي في انقطاع المياه بالمحافظة لأكثر من يومين متتاليين.

وأضاف “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر” الذي يعرض عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مسئول الإعلام بشركة مياه الجيزة لا يتحدث بالحقيقة مطلقًا، مطالبًا محافظ الجيزة بإقالة “رسلان”.