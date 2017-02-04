 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 07:19 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. محمد موسى يطالب بإقالة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى‎

بالفيديو.. محمد موسى يطالب بإقالة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

السبت، 4 فبراير 2017 08:02 ص
محيط ـ خاص

أكد الإعلامي محمد موسى، أن اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، السبب الرئيسي في انقطاع المياه بالمحافظة لأكثر من يومين متتاليين.

وأضاف “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر” الذي يعرض عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مسئول الإعلام بشركة مياه الجيزة لا يتحدث بالحقيقة مطلقًا، مطالبًا محافظ الجيزة بإقالة “رسلان”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3