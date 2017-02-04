عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرًا مصورًا نقلًا عن قناة “CNN” الأمريكية عن التمويل القطري للإرهاب، لافتًا إلى أن قطر هي الكيان الذي استخدم قناة الجزيرة كأداة لعقد الصفقات الدبلوماسية.

وأضاف “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر”، الذي يعرض عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تقرير “CNN” أكد أن قطر ضخت أموالًا لدعم ومساعدة الإرهابيين وعناصر لتنظيم “داعش”، مؤكدًا أن قطر الدولة الوحيدة التي لها علاقة بقاعدة طالبان وتمويل القاعدة الأمريكية المتواجدة هناك.