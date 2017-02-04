متحدث: "العدل الأمريكية" لن تقدم طلب تعليق فوري ضد "حكم سياتل"السبت، 4 فبراير 2017 08:06 ص
قال متحدث إن وزارة العدل الأمريكية لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف حكم أصدره قاض فيدرالي بسياتل في ولاية واشنطن بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويمنع بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من 7 دول أغلبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إنه سيتم تقديم الطعن الطارئ “في أقرب وقت ممكن”، وسط توقعات أن يتم تقديم الطعن على قرار القاضي الفيدرالي صباح السبت، وفقا لمراسل “سكاي نيوز عربية”.
وأصدر القاضي الفيدرالي في سياتل، جيمس روبارت، الجمعة، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم ترامب، وهذا التعليق المؤقت سار على كامل الأراضي الأميركية.
واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي، الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
وفي بيان أول، قال المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن قرار المحكمة “مخز”، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان.
واعتبر سبايسر أن المرسوم “مشروع وملائم”، موضحا أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن “المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي”.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.
وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم الى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
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