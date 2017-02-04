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اليوم.. محاكمة المتهمين في "حرق مركز شرطة العياط"
مركز شرطة العياط

اليوم.. محاكمة المتهمين في "حرق مركز شرطة العياط"

السبت، 4 فبراير 2017 07:57 ص
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية “حرق مركز شرطة العياط “.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السِّلم العام.

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